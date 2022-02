WHO-sjefen: – For tidlig å erklære seier over koronaviruset

– Det er for tidlig for ethvert land å enten overgi seg eller erklære seier over koronaviruset, sa WHO-sjefen på et pressetreff tirsdag.

Utspillet kommer samme dag som Danmark ble det første EU-landet til å fjerne alle tiltak, til tross for rekordhøye smittetall. Flere andre land har antydet at de vil følge etter de kommende ukene.

– Vi er bekymret over narrativet om at lettere sykdomsbyrde fra omikron og tilgang på vaksiner underbygger at tiltak ikke lenger er nødvendig. Ingenting kunne vært lengre fra sannheten, fortsatte han.

Tedros er klar på at han ikke oppfordrer land til å stenge ned igjen, men at man fortsetter å overvåke og bekjempe viruset – spesielt den nye undervarianten av omikron, BA.2.