Stoltenberg: Kan bli en stor bølge de neste ukene eller månedene

– Vi står sannsynligvis foran noen uker, kanskje et par måneder, med en stor bølge av pandemien, sier Stoltenberg.

Hun viser til at antallet innlagte med korona som hovedgrunn økte med 30 prosent fra uke to til tre, og at det vil fortsette. Samtidig viser tallene at antallet innlagte på intensivavdelinger ikke stiger tilsvarende.

– Likevel vil mange, særlig uvaksinerte, kunne bli syke, sier Stoltenberg.

I sitt faglige råd til regjeringen skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at det vil bli en topp i midten av februar og at vi på det meste kan få 100–300 daglige innlagte og opp mot tusen som er innlagt samtidig.

