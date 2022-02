Norge sender ikke soldater til Mali-styrke

Den forrige regjeringen besluttet i juli i fjor å bidra med et mindre antall soldater og offiserer til den franskledede Takuba-styrken i Mali.

Styrken driver kapasitetsbygging for å styrke landets regjeringshær i kampen mot militante islamister.

Beslutningen ble tatt til tross for at Mali noen uker tidligere hadde opplevd det andre militærkuppet på under ett år, og at landet siden har vært styrt av en militærjunta ledet av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Ikke mulig

Norge har siden forhandlet med militærjuntaen, men uten å komme fram til enighet om utplassering av et styrkebidrag.

– Det var ikke mulig å oppnå et tilstrekkelig rettslig rammeverk med Mali som ville ivareta sikkerheten til våre soldater, opplyste forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortinget tirsdag.

– Per i dag er det ikke aktuelt å sende norsk styrke til Takuba, sa Enoksen.

Danske soldater

Danmark røk nylig uklar med militærjuntaen i Bamako, som erklærte de nærmere 100 danske soldatene i Takuba-styrken for uønsket i landet. Bakgrunnen skal ha vært at Danmark har vært en pådriver for EU-sanksjoner mot kuppmakerne.

Danmark, Norge og tolv andre land protesterte også nylig mot at juntaen har hyret leiesoldater fra russiske Wagner Group.

– Utplasseringen kan bare bidra til å forverre sikkerhetssituasjonen i Vest-Afrika, forverre menneskerettssituasjonen i Mali og true avtalen om fred og forsoning i landet, het det i fellesuttalelsen.

Kaster ut ambassadør

Mandag røk også Frankrike uklar med militærjuntaen, som ga landets ambassadør Joel Meyer 72 timers frist til å forlate Mali.

Frankrike skal nå ta stilling til om også de skal trekke sine soldater ut av Takuba-styrken, en beslutning som vil bli tatt i samråd med andre EU-land, opplyste en regjeringstalsmann tirsdag.

– Det er helt åpenbart at situasjonen ikke kan fortsette slik, sa talsmannen Gabriel Attal til radiostasjonen Franceinfo.