Munnbindpåbodet blir vidareført

Helsestyresmaktene har samtidig varsla at smitteverntiltaka kan trappast ned gradvis innan kort tid.

* Det blir tilrådd at husstandsmedlemmer og tilsvarande nære av ein stadfesta smitta brukar munnbind innandørs på offentlege stader og unngår store samankomstar og arrangement i 10 døgn etter nærkontakten. Ved symptom bør ein halde seg heime og teste seg.

* Påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde. Påbodet gjeld òg for tilsette med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar.

Dette gjeld for bruken av munnbind no:

På pressekonferansen tysdag kveld kom det fram at påbodet om bruk av munnbind på offentleg stad, ikkje er ein av lettane regjeringa kjem med i denne omgangen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!