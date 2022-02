FHIs scenarioer har bommet gang på gang

En gjennomgang Aftenposten har foretatt av de forskjellige scenarioene Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet, viser at selv de mest optimistiske har vært for dystre.

Regnestykkene har vært svært viktige under koronapandemien og ligget i bunn for FHIs råd til regjeringen. Forskerne har brukt kunstig intelligens, mobildata fra Telenor og kraftige datamaskiner for å vise mulige utviklinger av pandemien.

Men FHI har bommet gang på gang, både ved rapporter lagt fram 13. desember, 22. desember og 12. januar.

12. januar mente FHI at månedsskiftet januar-februar ville bli den verste perioden denne vinteren med minst 100 nye innlagte pasienter hver dag.

De siste dagene har mellom 15 og 30 blitt lagt inn på sykehus i Norge på grunn av omikron.

– Dette er jo scenarioer der vi har lagt inn forutsetninger og premisser. Og når forutsetninger og premissene er forbundet med stor usikkerhet, blir det stor usikkerhet i anslagene også, forklarer avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun sier at FHI også legger vekt på annen kunnskap, blant annet hva som skjer i andre land. Hun peker også på at de i begynnelsen ikke visste hvor alvorlig omikron var, og derfor la inn samme alvorlighetsgrad som for delta.

– Så har vi gradvis fått bedre kunnskap, og da legger vi inn det i modellen, sier hun.