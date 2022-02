Laurdag skal Viken Ap fatte avgjerda si om dei skal gå inn for å oppløyse eller behalde storfylket Viken. Då skal representantar frå dei tre fylkeslaga Akershus, Østfold og Buskerud etter planen samlast på Sundvolden. Arbeidarpartiets ståstad blir avgjerande når fylkestinget skal ta den formelle avgjerda i slutten av februar.

Det har vore ein kamp internt i Arbeidarpartiet i Viken om fylket skal løysast opp igjen eller ikkje. Akershus Ap har ønskt å behalde storfylket, medan Østfold og Buskerud har gått inn for å oppløyse det.

