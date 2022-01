Virke forventer full gjenåpning nå

– Virksomhetene er forberedt på at sykefraværet kan bli svært høyt fremover. Det gir doble kostnader for virksomheter som allerede står i en presset situasjon. Derfor må arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær reduseres til tre dager, sier Virke-toppen.

Han mener virksomhetene nå må få mulighet til igjen å drive uten restriksjoner – etter snart to år med varierende tiltak og sterke begrensninger.

– Antallsbegrensninger for kulturlivet og treningssentre, krav om en meters avstand, skjenkestopp klokka 23 og påbud om hjemmekontor er alle eksempler på svært inngripende tiltak som bare bør beholdes hvis det er absolutt nødvendig. Det er det ikke nå, sier Kristensen.

– Vi forventer full gjenåpning på samme måte som de har gjort i Danmark. Begrunnelsen for å beholde strenge tiltak var at helsetjenesten kunne bli overbelastet, men den begrunnelsen har myndighetene selv gått bort fra, sier han til NTB.

