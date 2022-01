No startar omstridt gruveprosjekt. Natur og Ungdom finn fram kjettingane

– Det vi håpar på, er at saka får ei politisk løysing, og at vi slepp å aksjonere. Men må vi, så er vi klar for å rette verdas auge på det som skjer i Førdefjorden, seier Gina Gylver.

Ho er nyvald leiar i Natur og Ungdom, og for ho er det å stoppe deponering av gruveavfall i norske fjordar ei av dei viktigaste sakene å kjempe for akkurat no.

Gruveselskapet Nordic Mining har sikra seg rettane til å vinne ut minerala rutil og granat frå førekomstar i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Prosjektet er kontroversielt fordi restmassane frå gruvedrifta etter planen skal deponerast på botnen av Førdefjorden.

Miljørørsla meiner slik deponering er djupt uansvarleg og øydeleggjande for livet i fjordane. Gruveselskapet hevdar på si side at deponering har berre små og kortvarige effektar på livet i sjøen, og at fiske og havnæring blir lite påverka.

Kan starte opp i februar

Nordic Mining ventar no berre på byggjeløyve frå kommunen for å sette i gong arbeidet ved Engebøfjellet. Det reknar dei med å få 17. februar, og då vil byggjearbeidet settast i gong «umiddelbart», har gruveselskapet meldt til Natur og Ungdom.

– Vi veit ikkje akkurat kva «umiddelbart» betyr, men vi har beredskapen klar til å sette i gang aksjonar frå dag ein, seier Gylver.

Miljøorganisasjonen har allereie starta med å rekruttere aksjonistar og drive opplæring. Natur og Ungdom har mange tiår med erfaring med å bruke lenkeaksjonar og anna sivil ulydnad som politisk verkemiddel.

– Vi vil lenke oss fast, blokkere vegar og sette oss på maskiner, seier Gylver.

Sikre på gjennomføring

Administrerande direktør Ivar Fossum i Nordic Mining. (Nordic Mining)

Administrerande direktør i Nordic Mining Ivar Fossum stadfestar overfor Vårt Land at oppstart for prosjektet i Sunnfjord er planlagt i løpet av første kvartal.

Det er gått over femten år sidan Nordic Mining skaffa seg rettane til mineralførekomstane i Engebøfjellet, og det står framleis att å få på plass endeleg konsesjon for drift og utslepp, og finansiering av gruvedrifta. Men trass det han kallar mange svingar i den politiske prosessen, er direktøren overtydd om at igangsetting no er rett rundt hjørnet.

– Eit godt prosjekt vil bli gjennomført, og dette er eit godt prosjekt, seier Fossum.

– Er du no sikker på at den løysinga de har landa på er den beste miljøløysinga for prosjektet?

– Det er eg heilt sikker på.

– Natur og Ungdom peiker på at Noreg er eitt av berre to land i verda som framleis tillèt bruk av sjødeponi for gruveavfall.

– Vi har ikkje registrert land som faktisk har forbod mot sjødeponi, sjølv om det ikkje er praksis. Dei fleste gruver ligg ikkje ved kysten, så då er ikkje sjødeponi ei moglegheit. Vi er så heldige at vi har mineralførekomstar nær kysten og ved djupe fjordar. Då er deponering av restmineral på botnen ofte ei trygg og god løysing, seier Fossum.

Internasjonal investor trekte seg

– Dette er heilt feil, kontrar Gina Gylver.

– Mange land har drive med sjødeponi tidlegare, men slutta med det. Det er også mange store, internasjonale selskap som nektar å kjøpe material som er vunne ut på denne måten. Det er ei global svartelista av mineral som er vunne ut med sjødeponi.

Ho viser til at det den tyske metallgiganten Aurubis har trekt seg frå å kjøpe kopar frå gruveanlegget Nussir i Troms og Finnmark. Ved dette anlegget er planen å dumpe gruveavfall ved Repparfjorden.

I sommar aksjonerte Natur og Ungdom og andre miljøaktivistar i 100 dagar i Repparfjorden, og Gylver meiner nettopp denne aksjonen og den internasjonale merksemda den skapte, er grunnen til at investoren trekte seg ut av prosjektet.

REPPARFJORD: I oktober i fjor kunne aktivistar frå Natur og Ungdom juble for å ha fått gjennomslag for midlertidig stans i drifta på gruveområdet til Nussir, etter 100 dagar med aksjonering. (Natur og Ungdom/NTB)

– Gått ut på dato

Fossum er klar over kva som ventar av aksjonar frå Natur og Ungdom og andre miljøvernarar, men tek dette med relativt stort ro.

– Som ein ryddig samfunnsaktør reknar eg med dette blir gjennomført på ein grei måte. Vi vil gjerne bidra til at dei som ønskjer det, skal få stemma si høyrt, seier han.

– Det er vel få saker der alle stemmer er blitt meir høyrt enn i denne.

Fossum er ikkje bekymra for at aksjonane som aktivistane planlegg vil få veldig store konsekvensar for gjennomføringa av prosjektet. Det trur han heller ikkje er målet med aksjonane.

– Dette er ei aksjonsform som er gått litt ut på dato. Dette er noko dei gjer for å få merksemd frå slike som dykk i media.

Nordic Mining har skaffa finansiering til å komme i gang med bygging av produksjonsanlegget sitt ved Førdefjorden, men for å komme i gang med sjølve gruvedrifta, treng dei å skaffe om lag to milliardar kroner i ytterlegare finansiering i løpet av året. Trass røynslene frå Nussir, er Fossum ikkje bekymra. Han trur ikkje negativ merksemd vil hindre arbeidet med å få dette på plass.

– Nei, det trur eg ikkje. Det er mykje som skal passe saman i eit slikt prosjekt, men å skaffe finansiering trur eg ikkje blir noko problem, seier Fossum.

Vil gjere det politisk umogleg

– Gruvedumping i fjordane, det har gått ut på dato, seier Gina Gylver.

– Vi byggjer på ein lang aksjonisttradisjon, som blant anna førte til at vi fekk Sametinget, og som har gjeve oss det rettsvernet som finnast for naturen i dag, seier ho.

Ho festar eit håp til næringsminister Jan Christian Vestre. Drifts- og utsleppsløyva som Nordic Mining har fått på Engebøfjellet er blitt anka av miljørørsla, og det er i Vestre sitt departement dette blir handsama. Får anken medhald, så må Nordic Mining pakke saman og dra frå Førdefjorden.

Gina Gylver har framleis tru på at dei ved å skape internasjonal merksemd om si sak, skal vinne til slutt.

– Vi håpar dette vil gjere det politisk umogleg å halde fram, seier Gylver.

