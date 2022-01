DEN GONG DÅ: Erna Solbeg vaiar med flagget under Vinter-OL i Sotsji 2014. Under komande OL i Beijng stiller kun ein ambassadør frå det offisielle Noreg, i tillegg til at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skal reisa til Paralympics i mars. (Lise Åserud/NTB)