Årets fredspriskandidater snart klare

Komiteens medlemmer, som selv kan foreslå kandidater helt fram til det første møtet, begynner deretter arbeidet med å utarbeide en kortliste over dem de mener er verdige.

Tradisjonen tro vil Nobelinstituttets sekretariat først foreta en grovsortering for å luke ut kandidater som ikke oppfyller kriteriene for å få den gjeve prisen.

Frps Erlend Wiborg har i år som i fjor nominert Nato, og han mener også at den iranske journalisten og aktivisten Masih Alinejad, som kjemper for kvinners rettigheter, er en fredspris verdig.

– Vi går for øvrig ikke ut med tall før etter det første komitémøtet, som er 4. mars, sier Njølstad, som også er direktør ved Nobelinstituttet.

