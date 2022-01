51 dømt til døden i Kongo etter drap på svensk FN-ansatt

Den voldelige uroen i Kasaï-provinsen brøt ut i 2016 etter at en lokal stammeleder ble drept av kongolesiske sikkerhetsstyrker. Om lag 3.400 mennesker ble drept og titusener sendt på flukt før konflikten ebbet ut i midten av 2017, få måneder etter drapene på de tre FN-medarbeiderne.

En oberst ble dømt til ti års fengsel og straffarbeid for tjenesteforsømmelse, mens en journalist og en politisjef ble frikjent.

Til sammen 54 personer sto tiltalt i masserettssaken som har pågått i flere år i en militærdomstol i Kongo. Flere av de 51 som ble dømt til døden, sto tiltalt in absentia.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!