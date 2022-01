– I morgen skal vi sikre skipene i Vikingskipshallen ekstra ved å legge plast over dem, forteller konstituert beredskapsleder Tom Nicolaisen ved museet.

De ansatte har lagt ut en type vannfylte slanger som skal sikre at havvann ikke trenger inn i bygningene.

