Putin til Macron: Vesten ignorerer Russlands bekymringer

Macrons samtale med Putin er det nyeste leddet i en hektisk diplomatisk virksomhet mellom Vesten og Russland for å unngå krig. Spenningsnivået i Europa er svært høyt i forbindelse med at Russland har forlagt mange titusenvis soldater langs grensen med Ukraina, som frykter invasjon.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!