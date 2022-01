Norge har fått gjennomslag for advarsel til gravide på snusbokser

– Jeg er glad for at Norge har fått gjennomslag for at det er nødvendig å opplyse unge kvinner om helserisikoen ved snusbruk i svangerskapet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Vi har hatt en negativ utvikling med mange unge kvinner som begynner med snus, og flere av disse klarer ikke å slutte når de blir gravide. Det er viktig at de får vite at snusbruk under svangerskap kan øke risikoen for fosterskader og dødfødsel, sier hun.

Tobakksdirektivet trådte i kraft i EU i 2016, men innlemmelsen i EØS-avtalen har av ulike grunner blitt forsinket. Etter planen skal dette skje 4. februar.

Direktivet regulerer blant annet hvilke helseadvarsler som skal stå på tobakkspakkene, og hvordan e-sigaretter skal utformes og omsettes. Innlemmelsen forutsetter samtykke fra Stortinget.

