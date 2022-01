Menneskerettsgrupper krever diplomatisk boikott av OL

– Regjeringen har strupt et tidligere livlig sivilsamfunn i Hongkong, utvidet høyteknologisk overvåking til sterkt å begrense retten til å ytre seg og samles og tillatt bruk av tvangsarbeid i strid med folkeretten, sier de.

Alliansen peker blant annet på behandlingen av etniske og religiøse minoriteter og forfølgelsen av rettighetsaktivister, feminister, advokater og journalister under president Xi Jinping.

– Det er ikke mulig for OL å være en kraft for det gode som Den internasjonale olympiske komité hevder, mens vertsmyndighetene begår grove brudd på folkeretten, sier Sophie Richardson, Kina-direktør i Human Rights Watch.

I et felles uttalelse ber de 243 organisasjonene regjeringer om å boikotte OL diplomatisk, og de ber utøverne og sponsorene om ikke å legitimere myndighetenes rettighetsbrudd.

Alliansen viser til at vinter-OL 2022 åpner mens den kinesiske regjeringen begår uhyrlige forbrytelser og andre grove brudd på menneskerettighetene.

