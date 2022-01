Markant fall på Oslo Børs

Verst var dagen for PGS, som mer enn halverte seg torsdag og fortsatte å dundre ned fredag med 14,92 prosent.

Det var imidlertid ikke nok til å redde oljetungvekterne Equinor og Aker BP, som begge falt drøye 1,8 prosent fredag. Det var generelt en tung dag for de mest omsatte, og man må ned på nummer ni på lista før man finner oppgang. Det var sjømatprodusenten Mowi, med en beskjeden økning på 0,14 prosent.

Samtidig snudde oljeprisen til oppgang og var like før stengetid over 91 dollar fatet, opp 1,18 prosent.

Fallet var verre fra start, men hovedindeksens fall ble dempet utover ettermiddagen etter å ha vært ned over to prosent ved lunsjtid.

