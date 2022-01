Koronavaksinen fra Novavax blir tilgjengelig i Norge

Alle kommuner kan bestille vaksinen. Den er tilgjengelig for distribusjon fra uke 10.

Vaksinen er imidlertid aktuell for personer som av ulike årsaker ønsker en annen vaksinetype.

Hun mener det ikke er grunnlag for å foretrekke denne vaksinen framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose.

–Det er besluttet å gjøre et mindre antall doser av Nuvaxovid tilgjengelig i Norge slik at de som ønsker å benytte seg av denne vaksinen, får mulighet til det, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding .

