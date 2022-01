Ukraina: Nye samtaler med Russland er gode nyheter

– Den gode nyheten er at representantene er enige om å møtes i Berlin om to uker. Det betyr at i det minste de neste to ukene er Russland i det diplomatiske sporet, sa Kuleba til pressen i København torsdag.

Dagen før møttes høytstående tjenestemenn fra russisk og ukrainsk side i Paris. Også representanter fra Frankrike og Tyskland var til stede.

I anledning Kulebas Danmark-besøk kunngjorde utenriksminister Jeppe Kofod (S) at de gir 550 millioner kroner til Ukraina over de neste fire årene for å støtte demokratiske reformer og kampen mot korrupsjon. Også Georgia får pengestøtte.

– På den måte kan vi styrke landenes robusthet i en tid hvor Russland fortsetter med sin helt uhørte oppbygging av tropper i og utenfor Ukrainas grenser, sier Kofod i en pressemelding.

Rusland har plassert rundt 100.000 soldater ved grensen til Ukraina. Nato, EU og USA er blant dem som frykter at Russland planlegger en større offensiv og invasjon – noe som avvises av russiske myndigheter.

Den siste tiden har det vært forhandlinger mellom USA og Russland i et forsøk på å roe ned situasjonen.

Kuleba skal i løpet av besøket i Danmark til audiens hos dronning Margrethe og kronprins Frederik. Han skal også møte statsminister Mette Frederiksen (S).