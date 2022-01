Raseri etter nytt abortdødsfall i Polen

– Det er en tragedie og et svik at ytterligere en kvinne har mistet livet som følge av den polske høyrepopulistiske regjeringens kvinnefiendtlige politikk. Ingen kvinne skal nektes sine grunnleggende rettigheter i EU 2022, skriver den svenske EU-parlamentarikeren Karin Karlsbro fra Liberalerna i en uttalelse.

I forrige uke tok Frankrikes president Emmanuel Macron til orde for at retten til abort bør regnes som en grunnleggende rettighet i EU.

I EU er hvert enkelt medlemsland herre over sin egen abortlovgiving, men det har ikke hindret EU-parlamentet i å rette skarp kritikk mot Polen.

Polen har en av EUs strengeste abortlover, og i fjor ble den ytterligere skjerpet. Da fastslo grunnlovsdomstolen at det var i strid med grunnloven å tillate abort på grunn av skader på fosteret.

Dødsfallet førte til at hundrevis av mennesker samlet seg til en demonstrasjon utenfor Polens grunnlovsdomstol samt ved partikontoret til landets nasjonalkonservative regjeringsparti onsdag kveld.

Ifølge nettavisen Euractiv ble det konstatert at det ene fosteret var dødt 23. desember. Men med henvisning til landets abortlov måtte aborten vente til hjerteslagene til det andre fosteret opphørte. Det skjedde en uke senere. To dager senere ble aborten gjennomført.

Dødsfallet har ført til nye krav om at loven, som ble vedtatt i fjor, endres.

