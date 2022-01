Listhaug: Ville ikke ha bygget utenlandskabler hvis vi visste det vi nå vet

Han mener regjeringen overtok problemer ettersom den forrige regjeringen inngikk avtaler om å sende strøm ut av landet. Listhaug sier Frp siden da har invitert Senterpartiet til samtaler om å endre politikken, uten at det er blitt noe av.

– Vi mente at vi måtte ha en statlig styring og kontroll. Senterpartiet har hele tiden ment vi måtte ha statlig kontroll, sier Vedum.

Også Vedum måtte svare for hva Senterpartiet tidligere har ment i regjering, da daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe gikk inn for utenlandskabler.

Vedum ba Listhaug beklage og viste til at Frp hadde vært for strømkabler til utlandet i sitt program og støttet dette i regjeringen.

