Holocaust-overlevende ber Tyskland bekjempe høyreekstremt hat

Seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig – over én million av dem i gasskamrene i Auschwitz-Birkenau i tyskokkuperte Polen. Torsdag er det 77 år siden fangene i konsentrasjonsleiren ble frigjort.

– Det er her, innenfor veggene i dette bygget – som står som tause vitner av stein og mur – at vi på ny oppdager demokratiets sårbarhet og igjen påminnes om vår forpliktelse til å verne om det, sa han i talen sin og høstet en flere minutter lang applaus fra parlamentsmedlemmene.

Markeringen av den internasjonale Holocaust-dagen ble holdt i den tyske Forbundsdagen. En brann i bygningen, den daværende riksdagen, 27. februar 1933 ble utnyttet av Adolf Hitler og nazipartiet for å forfølge motstandere, noe Mickey Levy, lederen for den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, påpekte i sin tale.

– Jeg har bodd i New York i 75 år og kan fortsatt huske denne forferdelige tiden av terror og hat, sa hun.

Jeg har bodd i New York i 75 år og kan fortsatt huske denne forferdelige tiden av terror og hat

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!