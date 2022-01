Fortsatt uvisst hva som har skjedd med terrorister som drepte nordmenn i Algerie

Onsdag 16. januar 2013 ble gassanlegget Tigantourine i In Amenas angrepet og okkupert av islamistiske terrorister. Totalt ble 38 gisler og 30 terrorister drept, mens tre terrorister overlevde.

Ni år etter terroren kjenner imidlertid verken norske myndigheter eller Equinor til at de tre er stilt til ansvar for ugjerningen gjennom et rettsoppgjør, skriver Stavanger Aftenblad.

Statoil, som nå heter Equinor, var partner på anlegget og hadde virksomhet der, noe selskapet fortsatt har.

– Vi kjenner ikke rettsprosessen etter fengslingen. Det kan hende den norske ambassaden i Alger har bedre innsikt, opplyser pressekontakt Ola Morten Aanestad i Equinor til Aftenbladet.

Men heller ikke norske utenriksmyndigheter kjenner til noen rettssak i etterkant av terrorangrepet.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at det har vært et rettsoppgjør etter terrorangrepet mot Statoils anlegg i In Amenas, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

Den algeriske ambassaden i Norge har ikke besvart avisens henvendelser om saken.