Taliban avfeier anklager om overgrep mot kvinneaktivister

Taliban-talsmann Shafi Azam og Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi ga intervjuer til norske medier etter tre dager med møter med vestlige utsendinger, afghansk sivilsamfunn og hjelpeorganisasjoner.

I sine uttalelser sår Taliban-utsendingene tvil om rapportene om at kvinnesaksaktivister utsettes for vold og arrestasjoner.

– Demonstrasjoner, skriking og kamera og slikt er plantet på forhånd, hevder Muttaqi i et intervju med NRK, etter å ha blitt vist en video der en Taliban-soldat slår kvinner som demonstrerer i Kabul.

– I Kabul har kvinner skjelt ut våre soldater. De krenker dem for å provosere dem til å reagere slik at de kan filme opptrinnet, sier Muttaqi.

– Når jeg ser bilder av min soldat går løs på kvinner på denne måten, tviler jeg på at det er en av våre. Eller om det er noen som later som. Våre soldater har fått ordre om å ikke slå noen uten rettergang, fortsetter han.

Anklager om propaganda

Taliban-talsmann Shafi Azam mener europeiske land og journalister bør undersøke anklager om menneskerettsbrudd før de godtar dem. Han omtaler slike anklager for propaganda.

– Mange aktivister sier dette på grunn av sine asylsøknader til andre land, hevder Azam overfor VG.

– Nylig var det noen som brant hijaber og burkaer, som millioner av afghanske kvinner bruker. Ytringsfrihet og frihet til å protestere betyr ikke at man kan vise manglende respekt for andres verdier, sier han videre.

Han hevder Taliban ikke tvinger noen til å bære slike plagg, og at det derfor ikke er noe behov for å brenne dem.

[ Høybråten: – Om Taliban-samtaler lukkast, er det ei humanitær bragd for Noreg ]

Inviterer diplomater og journalister

Talsmannen ber europeiske land om å åpne ambassadene sine igjen slik at de kan overvåke situasjonen på nært hold. Han inviterer også journalister til landet, ifølge TV 2.

Situasjonen for kvinner i Afghanistan står høyt på agendaen under samtalene mellom Taliban og vestlige utsendinger, afghanske sivile representanter samt hjelpeorganisasjoner.

Blant annet har skjebnen til de to kvinneaktivistene Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, som ble pågrepet etter en demonstrasjon i forrige uke, vært tema i samtalene. Etter først å ha avvist å ha noe med saken å gjøre, ville Taliban mandag verken bekrefte eller avkrefte at de to er i deres varetekt.

Ifølge en høyt plassert kilde, sitert av VG, svarte Taliban «utilfredsstillende» da de fikk spørsmål om de to kvinnene i et møte med vestlige utsendinger.

Det som skjer på bakken

Etter at Taliban kom til makten i august, får kvinner ikke lenger lov å reise som de vil. Mange offentlig ansatte kvinner har fått beskjed om at de ikke kan jobbe.

Poet og aktivist Hoda Khamosh, som er blant dem som møtte Taliban i Oslo, er skeptisk til om møtene i Oslo vil endre noe.

– Det som skjer på bakken, er langt fra det ledelsen sier. Offisielt har Taliban aldri drept kvinner som protesterer i Afghanistan. Men kvinner er likevel blitt voldtatt, torturert og drept, sa hun.

– Noen ganger har det skjedd etter demonstrasjoner som jeg har vært med på. Mødrene til ofrene har ringt meg og fortalt hva som har skjedd, sa hun videre.

[ Verdas matvarefond: – Dei neste 6 månadane i Afghanistan blir helvete på jord ]

– Ingen angrep

Taliban-talsmann Azam fikk også spørsmål om sikkerheten til afghanere som har jobbet for norske og andre utenlandske styrker.

– Det er ingen angrep mot dem. Dersom de får problemer, bør de rapportere det til politiet, sier han til TV 2.

På spørsmål om hvorfor mange hevder de er truet, hvis de ikke er det, svarer Azam:

– De gjør det for å få asyl.

Azam medgir at det er grunn til bekymring i Afghanistan, men mener dette bør knyttes til at landet har vært i krig i over 40 år og den økonomiske situasjonen, som igjen skyldes at mye av den utenlandske støtten til landet er stanset.

[ Norsk general var i samtaler med Taliban: Liten tro på nye forhandlinger ]