Knutbypastoren løslatt fra fengsel

En annen kvinne, Sara Svensson, erkjente drapet, men Fossmo ble funnet skyldig i medvirkning til drap og drapsforsøk. Først to år senere innrømmet han at han var involvert i voldshandlingene.

Fossmo var pastor i en menighet i Knutby i Sverige. Han ble pågrepet etter at hans kone Alexandra i 2004 ble funnet drept i deres hjem og en annen mann, Daniel Linde, ble funnet alvorlig såret i nabohuset.

Det er hans advokat Anton Strand som sier til Expressen at Fossmo kunne gå ut til et liv som fri mann.

En domstol i Örebro reduserte i 2019 livstidsdommen til 26 års fengsel, noe som innebar at Helge Fossmo ville bli prøveløslatt etter 18 år.

