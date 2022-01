Regjeringen åpner for flere på kulturarrangement

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede på samme tid, skal folk fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede på samme tid, skal folk fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.

– Økninga i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere, sier Trettebergstuen.

Åpningen gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser, melder regjeringen i en pressemelding .

