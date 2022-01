Mannen som forrådte Anne Frank utpekt i ny bok

Ungpikens dagbok forteller levende om livet i skjul, samtidig som nazistene forsøkte å tømme Europa for jøder og likvidere dem i leirer. Museet viser de trange rommene der åtte mennesker oppholdt seg bak en skjult dør.

Faren, Otto, overlevde krigen og gjorde det til sitt livsverk å utgi datterens dagbok og gjøre huset til et museum. Han ville minne verden om jødeutryddelsen og advare mot antisemittisme.

Granskerne har pekt på van den Bergh ved hjelp av moderne datametoder og funnet av et anonymt notat som ble sendt til Otto Frank, faren til Anne, der van den Bergh ble navngitt som angiver.

Etter at Frank-familien ble pågrepet, døde Anne (15) og søsteren Margot (19) av tyfus i dødsleiren Bergen-Belsen i februar 1945, mens moren ble likvidert i Auschwitz.

Etterforskerne mener det mest sannsynlige svaret på hvordan er at van den Bergh ga en liste over jøders gjemmesteder i Amsterdam til de tyske okkupantene.

Den tidligere FBI-agenten Vince Pakoke har ledet den seks år lange granskningen av saken. Familien Frank gjemte seg sammen med fire andre jøder for nazistene bak en skjult dør i et hus fra 1942 og til 1944.

