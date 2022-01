Huitfeldt leder FN-møte om Midtøsten

Dette er et av flere Sikkerhetsråd-møter som Norge leder de kommende ukene. Bakgrunnen er at Norge har formannskapet i rådet i januar.

– Vi mener det er avgjørende viktig for Sikkerhetsrådet å øke sitt fokus på denne bestemte konflikten, heter det i en norsk uttalelse om Midtøsten-møtet.

Regjeringen håper å bidra til «fornyet innsats for å skape en politisk horisont for en løsning på konflikten».

Tostatsløsning

I uttalelsen står det også at Norge vil fortsette å jobbe for opprettelsen av en palestinsk stat ved siden av Israel.

Denne såkalte tostatsløsningen har fortsatt bred internasjonal støtte. Den ble nevnt i en felles uttalelse fra landene i Sikkerhetsrådet i høst.

I Israel er det imidlertid mindre entusiasme for tostatsløsningen. Statsminister Naftali Bennett fastholdt nylig sin motstand mot en palestinsk stat, ifølge nyhetsnettstedet The New Arab, som siterer den israelske kringkasteren Kan 11.

Han skal også ha gjort det klart at det ikke vil bli noen nye forhandlinger med palestinske selvstyremyndigheter.

Støre overtar

I forkant av møtet om Midtøsten skal Anniken Huitfeldt ledet en debatt i Sikkerhetsrådet om kvinner, fred og sikkerhet tirsdag.

Et hovedtema her er hvordan man kan hindre vold og trusler mot kvinner som deltar i fredsprosesser.

Neste uke er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i New York for å lede flere møter i Sikkerhetsrådet. Et av dem skal handle om FNs arbeid i Afghanistan.

I tillegg skal han lede et møte om vern av sivile i byområder som er rammet av krig.

Klima og konflikt

Norske myndigheter har også hatt et ønske om å drøfte sammenhengen mellom konflikt og klimaendringer. Men ikke alle stormaktene er enige i at dette høre hjemme på Sikkerhetsrådets bord.

Bare noen uker før Norge overtok formannskapet, la Russland ned veto mot en resolusjon som formelt knyttet klimaendringene til globale sikkerhetsutfordringer.

Norge har likevel invitert miljøorganisasjonen Ecopeace til å delta på møtet om Midtøsten. Organisasjonen stiller med to representanter, én palestiner og én fra Israel.