Huitfeldt er redd for at Israel-Palestina-konflikten skal bli glemt

HOLDE LIV: Selv om det ikke er noen fredsforhandlinger i sikte, vil utenriksminister Anniken Huitfeldt (t.h.) holde liv i tanken om en tostatsløsning. Under en debatt i FN onsdag vil hun snakke om behovet for å støtte den palestinske økonomien og påpeke at israelske bosetninger ødelegger for en framtidig palestinsk stat. På bildet er Huitfeldt sammen med Norges FN-ambassadør Mona Juul utenfor FN-hovedkvarteret i New York. (Pontus Höök/NTB)