Biden sier gisselaksjon i synagoge i Texas var terrorhandling

Gisseltakeren ble drept da FBI-agenter stormet bygningen, mens en rabbiner og tre andre som ble holdt fanget, er uskadd. FBI identifiserer gjerningsmannen som den 44 år gamle britiske statsborgeren Malik Faisal Akram.

– På dette tidspunkt er det ingenting som tyder på at andre personer var involvert, sier FBIs Dallas-kontor i en uttalelse.

Det er uklart hvorfor Beth Israel-synagogen i Colleyville i Texas ble mål for aksjonen, men president Joe Biden slo søndag fast at det dreier seg om en terrorhandling.

– Dette var en terrorhandling knyttet til noen som ble pågrepet for 15 år siden og har vært fengslet i 10 år, sa Biden til pressen.

– La meg være tydelig overfor alle som ønsker å spre hat: Vi vil stå imot antisemittisme og ekstremisme i dette landet, erklærte han kort tid etter at angrepet var over lørdag.

Presidenten roste også politifolkene som håndterte situasjonen.

Direktesendt

Angrepet startet mens rabbiner Charlie Cytron-Walker holdt en gudstjeneste overført på Facebook lørdag formiddag lokal tid.

De som fulgte overføringen, kunne høre gjerningsmannen snakke høylytt, muligens med politiet, før sendingen ble stanset. Gjerningsmannen skal ha vært bevæpnet og hevdet at han hadde plassert ut en bombe. Han kom med tirader mot USA, ifølge en av dem som fulgte sendingen.

Spesialagent Matt DeSarno fra FBI opplyser at mannen var opptatt av en sak som ikke er relatert til det jødiske samfunnet. Det er heller ikke noe som tyder på at angrepet var del av en større plan, ifølge ham. Mannen er identifisert, og søndag gikk altså politiet ut med navnet.

Andre politikilder, som ikke ville navngis, opplyser at mannen krevde at en kvinne ved navn Aafia Siddiqui skulle løslates. Han omtalte henne som sin søster, men mye tyder på at dette er ment i overført betydning.

Dømt for drapsforsøk

Siddiqui sitter fengslet i det føderale Fort Worth-fengselet, som ligger et par mil unna byen der synagoge-angrepet skjedde. Den pakistanske 49-åringen har doktorgrad i nevrovitenskap fra USA, men havnet i myndighetenes søkelys etter 11. september-angrepene i 2001 og ble mistenkt for å jobbe for al-Qaida.

I 2010 ble hun dømt til 86 års fengsel for drapsforsøk på amerikanske offiserer i Afghanistan mens hun satt i en amerikansk fangeleir der.

Pakistans regjering engasjerte seg i saken hennes, og for mange er hun et uskyldig offer for USAs krig mot terror. Hennes støttespillere omtaler henne ofte som en søster.

Advokat John Floyd, som representerer Siddiquis biologiske bror, sier broren ikke har noe med angrepet å gjøre.

– Vi vil at angriperen skal vite at hans handlinger er ondsinnede og undergraver oss som søker rettferdighet for Aafia, sa Floyd, som er tilknyttet en muslimsk borgerrettighetsorganisasjon.

Eksplosjon og skudd

Gisselaksjonen varte i over ti timer. Klokka 21.30 lørdag kveld lokal tid meldte guvernør Greg Abbott at alle gislene hadde sluppet fri. En halvtime senere bekreftet politiet at gisseltakeren er død.

Like før Abbotts kunngjøring meldte journalister ved synagogen om en høylytt eksplosjon og lyd av skudd. Ifølge CBS ble gisseltakeren skutt.

