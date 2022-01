Gyda er over og flomtoppen er nådd flere steder, men farer truer fremdeles

I 22-tiden torsdag kveld erklærte Meteorologisk institutt at ekstremværet Gyda er over.

Siden nedbøren startet har det falt 174 millimeter i Møre og Romsdal og 105 millimeter i Trøndelag. Midt-Norge har fremdeles rødt farevarsel for flom og jord-, sørpe- og flomskred. Vannstanden i utsatte elver og vassdrag var ifølge Meteorologene ventet å øke fra natt til fredag, og NVE sa torsdag formiddag at ekstremværet skulle kulminere fredag morgen.

Nå sier NVE imidlertid at toppen er nådd i nordlige deler av de utsatte områdene.

– Vi tror nå at vannføringen har kulminert i Trøndelag og nordlige deler av Møre og Romsdal. Men vannføringa er fremdeles stigende i andre deler av varslingsområdet, lenger ned i Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane, sier vakthavende Ann-Live Øye Leine ved NVEs flomvarsling.

NVE regner med at de fleste vassdrag vil kulminere utover natta. Leine er fortsatt forsiktig med å si at «det verste er over» der vannføringa har nådd sin topp:

– Det er fremdeles farlig å bevege seg nærme elvene med mye vannføring, og fremdeles kan det bli etter problem med jordskred og utglidninger. Vi kan ikke si at faren for hendelser er over. Det er veldig høye vannføringer akkurat nå.

Mange veier stengt

Veitrafikksentralene i midt, vest og nord melder torsdag ettermiddag om en rekke stengte veier grunnet uvær, ras og rasfare.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag kommer til å være stengt til neste uke etter at veidekket regelrett ble revet av natt til torsdag.

– Veien blir sannsynligvis stengt til over helga. Den er undergravd, og det må gjøres et større arbeid der, skriver Heim kommune på sine nettsider.

E14 mellom Stjørdal og Riksgrensen er stengt med ukjent åpningstidspunkt. Det har gått flere ras.

Vegtrafikksentralen vest opplyser at fergestrekningen Anda – Lote på E39 er innstilt. En rekke fylkesveier i Midt-Norge er også stengt grunnet uværet.

Vegtrafikksentralen midt har advart om glatte veier utover kvelden.

Flere evakuerte

Politiet har i Stjørdal evakuert mellom 15 og 20 personer, opplyste politioverbetjent Arne Henrik Ulvin under en pressekonferanse torsdag. NRK skriver senere at 30 personer er blitt evakuert. Det er etablert to evakueringssentere i kommunen.

Torsdag kveld sier ordfører Ivar Vigdenes til Bladet at situasjonen er bedre enn fryktet tidligere på dagen, da kommunen i en pressemelding sa at man kanskje sto overfor en 200-årsflom. Ressursene måtte prioriteres.

– Ikke ring Stjørdal kommune for hjelp med tømming av kjellere, vi må prioritere liv og helse, sa beredskapsansvarlig Tore Rømo i kommunen til Trønder-Avisa.

Stjørdal føyer seg inn i en rekke av områder der beboere er blitt evakuert.

Sykehus koblet på nødstrøm

900 husstander var uten strøm i Steinkjer og Snåsa kommune torsdag ettermiddag. Trær hadde falt over strømledningen, skriver Trønder-Avisa.

Strømforsyningen til en rekke boligområder og sykehuset i Levanger er utsatt for oversvømmelse som følge av ekstremværet Gyda.

– Sykehuset er blitt koblet over på en annen trafostasjon slik at det ikke er fare for at de mister strømmen, sier Thomas Patrik Lindblom i teknisk enhet i Levanger kommune til Trønder-Avisa.

Trafoen som skal forsyne sykehuset og en rekke boliger i området med strøm, er utsatt for oversvømmelse.