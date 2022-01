Biskop i India frikjent for å ha voldtatt nonne

Nonnene har også skrevet til Vatikanet og bedt dem gripe inn i saken. De har siden møtt kraftig kritikk blant Indias kristne, og blitt utsatt for trusler.

Han var anklaget for å gjentatte ganger ha voldtatt en nonne mellom 2014 og 2016. Biskopen nektet for alle anklagene.

Han var den første biskopen i India som ble stilt for retten for en seksualforbrytelse. Han ble frikjent etter en rettssak i Indias sørlige delstat Kerala.

