Toryer ber Boris Johnson gå etter hagefest-skandalen

Den skotske Tory-lederen Douglas Ross sier statsministerens posisjon ikke lenger er holdbar etter det som kom fram i spørretimen i parlamentet onsdag. Også tre parlamentarikere fra Johnsons eget parti mener han må gå av, ifølge BBC.

Ross sier han hadde en «vanskelig samtale» med Johnson etter at statsministeren framførte sin beklagelse i underhuset. Den skotske Tory-lederen varsler at han vil skrive til 1922-komiteen, som organiserer ledervalg i partiet, for å gi uttrykk for manglende tillit til Johnson.

– Han er statsminister, og det var regjeringen som innførte disse reglene. Han må stå til ansvar for sine handlinger, sier Ross.

[ Bondevik fikk betalt for rosende kronikk om Kasakhstan ]

Avventer gransking

Hvis 54 tory-parlamentsmedlemmer sender brev til 1922-komiteen, vil det utløse krav om ledervalg.

Flere sentrale toryer – blant dem regjeringsmedlemmer – har slått ring om Johnson og anmoder partifeller om å avvente utfallet av den interne granskingen som er i gang.

Men den viktige backbencheren William Wragg vil ikke vente og sier situasjonen ikke kan fortsette.

– Jeg tror ikke det skal overlates til en gransking under ledelse av en toppbyråkrat å beslutte fremtiden til vår statsminister og hvem som faktisk skal styre landet, sa han til BBC Radio 4.

Et annet parlamentsmedlem Caroline Nokes sier Johnson bør gå av nå fordi han påfører skade for hele det konservative partiet.

– Dessverre ser han ut til å være en belastning. Enten går han nå, eller så går han i parlamentsvalget om tre år, sier hun.

[ Geir Ove Fonn: «Har Boris nok kake til folket?» ]

– Halvhjertet unnskyldning

Det er økende misnøye internt i Det konservative partiet, skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg i en kommentar torsdag. Diskusjonen i flere kretser går nå intenst på hvordan og når Johnson må fratre.

– Det er en lang liste med parlamentikere som kan posisjonere seg som kandidat til ny leder, mange flere enn de to som oftest nevnes som arvtakere, finansministeren og utenriksministeren, skriver hun.

Det er både det opprinnelige regelbruddet og JOhnsons redegjørelse i spørretimen som vekker harme. Johnson forklarte at hagefesten var å anse som et arbeidsmøte – til tross for at lekkede eposter har avslørt at folk ble bedt om å ta med egen vin/alkohol til tilstelningen.

Ba om etterforskning

Johnson innrømmet at han hadde vært til stede i 25 minutter for å «takke medarbeiderne for alt arbeidet de hadde gjort». Han la til at han i ettertid ser at sammenkomsten tar seg dårlig ut utenfra, og at alle burde blitt sendt inn igjen etterpå. Johnson sa at han utstedte en ektefølt unnskyldning til det britiske folket, men sa samtidig at tilstelningen teknisk sett ikke innebar brudd på koronareglene.

– Forklaringen er så latterlig at den er støtende for det britiske folk, sa Labour-leder Keir Starmer, som har krevet Johnsons avgang.

Krav om avgang har også kommet fra lederen for Det skotske nasjonalistpartiet og fra Liberaldemokratenes leder sir Ed Davey. Sistnevnte har også skrevet til politiet i London for å be dem etterforske Johnsons tilstedeværelse på hagefesten 20. mai.

[ Kirkepress på Boris Johnson ]