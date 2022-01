Uppsala: Mann stjal kiste med avdød mor

En svensk 55-åring er dømt til dagbøter for såkalt brudd på «griftefriden» – det svenske lovfestede vernet om gravplasser og avdøde folk. Det melder SVT. I forbindelse med sin mors begravelse, lurte han gravferdskonsulentene til å tro at de bar på morens kiste. I virkeligheten hadde mannen byttet ut kisten med en annen.

Mannens mor hadde bodd hjemme hos ham den siste tiden. Han hadde selv tatt seg av, og pleiet henne. Da hun døde, slet han med å bestemme seg for hvor hun skulle begraves. I Sverige skal avdøde legges i jorda innen en måned, og da mannens avgjørelse lot vente på seg, sa sosialtjenesten ifra om at han måtte bestemme seg snart.

Valget falt til slutt på Vittinge kirke i Heby utenfor Uppsala.

20 minutter i enerom

Før begravelsen dro gravferdskonsulentene hjem til mannen for å hente kista. Der ble de enige om at mannen skulle få ta et siste farvel med moren i enerom. Han fikk 20 minutter på seg.

Da gravferdskonsulentene siden dro av sted, oppdaget de riper på kista de hadde hentet. Og etiketten på kista var krøllete. De stanset bilen og åpnet kistelokket.

Der lå det tre sandsekker.

Gravferdskonsulent i sjokk

Mannen hadde byttet ut kista da han var alene med den. I en spesialbygd kjerre hadde han fraktet den ut i hagen og lagt en presenning over, før han plasserte en ny kiste der den gamle sto.

– At noen skulle forsøke å lure andre på denne måten, er helt utenkelig. Det er uforståelig for meg at noen planlegger sånt, sier en av gravferdskonsulentene til SVT.

– Det er tungt, og jeg kan knapt tro det. Jeg vil la det forsvinne så fort som mulig, sier gravferdskonsulenten.

I rettssalen fortalte tiltalte at han ville ha noen ekstra dager på seg til å tenke gjennom hvor mora skulle gravlegges.