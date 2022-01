Paven på platebutikk

85-åringen var innom for å gi sine velsignelser i den nyrenoverte platebutikken. Han har i mange år vært venner med eierne av butikkeierne, som sier til Vatican News at paven er en gammel stamkunde fra tiden da han var kardinal.

Pave Frans har tidligere snakket varmt om sin forkjærlighet for både klassisk musikk og tango, og da han forlot butikken etter et ti minutter langt besøk, var det med en vinyl med klassisk musikk under armen.

Argentineren har markert seg som noe mer folkelig enn mange av sine forgjengere og har tidligere dukket opp i blant annet en av byens brillebutikker og skobutikker.

[ «To paver»: – En ny interesse for religion har begynt å spire ]