Boris Johnson beklager hagefest – Labour krever hans avgang

Johnson beklaget at det var «ting regjeringen ikke gjorde rett».

Han måtte tåle grilling i spørretimen i det britiske parlamentet onsdag i tilknytning til skandalen rundt påstander om ulovlige fester og sammenkomster under nedstengningen.

For første gang innrømmet Johnson at han i mai 2020 var til stede under en hagefest. Han har imidlertid beskrevet sammenkomsten som et arbeidsmøte.

– Jeg vil be om unnskyldning … I etterpåklokskapens lys, ser jeg at vi burde sendt alle inn igjen, sa Johnson.

– Patetisk spetakkel

Unnskyldningen holder ikke for Labour, som krever at statsministeren må «gjøre det rette» og går av. Labour-leder Keir Starmer anklager Johnson for måneder med lureri og bedrag.

– Dette er et patetisk spetakkel fra en mann som har gått tom for vei, sier Starmer.

Starmer noterer seg at tidligere helseminister Matt Hancock trakk seg da han brøt reglene. Det gjorde også hans tidligere rådgiver Allegra Stratton etter en video der hun spøkte om en fest.

– Hvorfor tror han reglene ikke gjelder ham selv, sa Starmer i en kommentar rettet til statsministeren.

Britain Politics BER HAN GÅ: Labour-leder Keir Starmer taler under statsministerens spørrerunde. Beskjeden er tydelig: Boris, ta din hatt og gå. (House of Commons/AP)

Lekket epost

Overskriftene i britiske medier er ikke nådige for Johnson onsdag, etter at det mandag ble lekket en epost som skal vise at en høytstående embetsmann på Statsministerens kontor inviterte mer enn 100 kolleger til en samling i hagen til statsministerboligen 10 Downing Street i mai 2020.

Medarbeiderne ble oppfordret til å ta med drikke selv. Anonyme vitner hevder Johnson og kona Carrie var med på arrangementet.

Problemet til Johnson er at i mai 2020 var Storbritannia midt i sin første nedstenging. Myndighetene forbød samtidig at folk samlet seg, også utendørs, og det var stramme begrensninger på hva som var tillatt av kontakt med andre mennesker, også i begravelser.

Julebord og juleselskaper

Den lekkede eposten er det nyeste i en rekke anklager som har dukket opp den siste måneden om slike fester og samlinger i Downing Street. Tidligere har det kommet ut at det skal ha vært flere julebord og juleselskaper i Downing Street før jul i 2020 – også da mens Storbritannia var stengt ned.

Johnsons konservative parti har allerede fått merke velgernes raseri over avsløringene, og partiet raser på meningsmålingene.

Tidligere har Johnson hevdet at han ikke visste at det hadde forekommet brudd på koronarestriksjonene. Innrømmelsen onsdag kommer på toppen av en rekke anklager som tyder på at han har vært klar over situasjonen.

Konservative aviser reagerer

Til og med de konservative avisene raser mot statsministeren.

– Er festen over for statsministeren, spør tabloidgiganten Daily Mail.

– Johnson mister støtte fra konservative, står det i onsdagens utgave av Daily Telegraph.

– Det er mitt parti, og jeg kan ligge lavt så lenge jeg vil, skriver den andre tabloidgiganten, The Sun.

Johnson hadde håpet å få en ny start i 2022, etter et kaotisk 2021 med påstander om korrupsjon og kameraderi i tillegg til brudd på koronareglene. Han har utnevnt embetskvinnen Sue Gray til å etterforske sakene. I tillegg har London-politiet vært i kontakt med Statsministerens kontor i forbindelse med selskapet i mai 2020.