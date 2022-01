Etiopia løslater fengslede opposisjonelle

Krigen har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet over 2 millioner mennesker på flukt. Etiopia anklages for å blokkere nødhjelp til området, og flere hundre tusen lever ifølge FN på randen av sult.

Regjeringsstyrker tok i løpet av uker kontroll over store deler av regionen, men TPLF slo senere tilbake og rykket også inn i naboregionene Amhara og Afar.

Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed innledet en stor militæroffensiv mot TPLF i november 2020 etter at de hadde trosset hans forbud mot å holde folkeavstemning i Tigray og tok kontroll over en av regjeringsstyrkenes militærbaser i regionen.

– Formålet er å legge til rette for en varig løsning på Etiopias problemer på fredelig, ikkevoldelig vis, sier regjeringen i en uttalelse.

