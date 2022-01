– Men de har gjerne hunder og katter. Kjæledyrene tar plassen til barna. Jeg skjønner at dette kan virke morsomt på noen, men det er sånn virkeligheten har blitt, sa han, og oppfordret dem som er i par, til å vurdere å få barn.

– Altfor mange par har ikke barn fordi de ikke vil ha dem, eller så har de ett barn og ønsker ikke flere, sa paven under en audiens i Vatikanet onsdag.

