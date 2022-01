Svensk IS-kvinne tiltalt for krigsforbrytelser

I 2013 dro kvinnen til Syria for å slutte seg til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Hun er en av tre svenske kvinner som ble hentet hjem fra en fangeleir i Syria i september i fjor.

Kvinnen har sittet fengslet siden 23. september, siktet for å ha medvirket til å rekruttere et barn som barnesoldat for ekstremistene.

Kvinnen var verge for barnet, som var under 15 år.

«Kontinuerlig brukt»

Ifølge tiltalen har forbrytelsen skjedd mellom 1. august 2013 og 27. mai 2016. Kvinnen mistenkes for sammen med andre kvinner å ha gjort det mulig å bruke gutten som barnesoldat i Syria.

Barnet har blitt «rekruttert og kontinuerlig brukt i fiendtligheter som ble utført av væpnede grupper, deriblant terroristorganisasjonen IS», skriver påtalemyndigheten i en pressemelding.

Tiltalen fra Stockholm tingrett er den første i sitt slag i Sverige.

– Etterforskningen støtter at sønnen i den tiden han bodde hjemme fikk utdanning og trening i å delta i fiendtlighetene, at han fikk militært utstyr og våpen, og at han ble brukt i strid og propagandaøyemed samt andre oppdrag som et ledd i krigføringen, sier statsadvokat Reena Devgun.

Nekter straffskyld

Ifølge påtalemyndigheten var slike andre oppdrag å holde utkikk, spionere eller bruke barn som lokkemat eller vakter.

Forbrytelsen anses som grov blant annet fordi kvinnen hadde et særskilt ansvar for barnet og på grunn av IS' hensynsløse krigføring.

Kvinnen nekter for å ha begått straffbare handlinger. Hennes advokat har tidligere uttalt at hun har hatt en ganske begrenset innflytelse over sine barn og sin egen situasjon.

