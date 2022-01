Israel vil tillate surrogati for homofile

Lovendringen, som skal gjelde fra 11. januar, ble presentert av helseminister Nitzan Horowitz tirsdag.

– I dag skaper vi historie, sa Horowitz.

Surrogati har tidligere kun vært tilgjengelig for heterofile par i Israel, under strenge betingelser. Men i fjor bestemte Israels høyesterett at dette var et brudd på menneskerettighetene.

Så langt har rundt 100 israelske kvinner sagt seg villige til å bli surrogatmødre, ifølge landets helsedepartement.

