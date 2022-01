Holder takkegudstjeneste for Desmond Tutu

– Den norske kirkes lange vennskap med Tutu gjennom kampen mot apartheid er en kilde til inspirasjon for oss nå og i fremtiden, sier Fykse Tveit.

– Desmond Tutu etterlater seg en viktig arv i kampen for likeverd, rettferd, fred og forsoning. Vi vil derfor markere hans bortgang med en takkegudstjeneste, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit.

