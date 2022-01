IS ødela det berømte museet. Nå gjenoppstår kulturskattene

Museet inneholdt over 2.500 år gamle skatter da IS-krigere inntok Mosul nord i Irak i 2014. Islamistene gjorde byen til sitt maktsenter, og de hadde kontrollen der i tre år.

I 2015 filmet de hvordan de gikk løs på de førislamske skattene med hammere og andre våpen. Stolt annonserte IS at de ødela gjenstandene som de mente var «kjetterske». Mange av antikvitetene ble knust i småbiter.

Nå gjenskapes mange av gjenstandene av irakiske og utenlandske restaureringseksperter.

– Vi må sortere alle bitene for så å se hvor de kan passe inn. Det er som et vanskelig puslespill. Man forsøker å finne brikkene som passer sammen, sier den franske restaureringseksperten Daniel Ibled, som er lånt ut fra Louvre museet i Paris.

– Litt etter litt klarer vi å gjenskape mange av gjenstandene, sier han.

Ødela og plyndret

De største og tyngste gjenstandene ble ødelagt av IS som en del av deres propaganda, mens mange mindre stykker ble solgt på svartebørser over hele verden.

Sårene etter IS' ødeleggelse er tydelige den dag i dag.

I første etasje av museet stikker vridde jernstenger opp gjennom gapende hull.

I andre rom ligger steiner av forskjellige størrelser strødd rundt. På noen av dem kan man se etsninger av dyrepoter eller vinger. Andre viser inskripsjoner med kileskrift, som er et av verdens eldste skriftsystemer.

De minste av bitene – mange ikke større enn en knyttneve – står stilt opp på et bord, der ekspertene jobber med å sortere og kartlegge dem.

Løver, okser og en trone

De konsentrerer seg nå spesielt om en bevinget løve fra byen Nimrud, to «lamassu» – bevingede okser med menneskehoder, og tronen til kong Ashurnasirpal II.

Nimrud er en nyere arabisk betegnelse på oldtidsbyen Kalkhu (Calah) i Assyria. Byen lå ved Tigris' østre bredd, cirka 30 kilometer sørøst for det nåværende Mosul i Irak. Byen er regnet som juvelen i det assyriske riket.

Fundamentet til den assyriske kongens trone, som er dekket med kileskrift, ser nå nesten hel ut.

Noen deler holdes sammen av elastiske bånd eller små metallringer.

Fundamentet til tronen var knust og besto av over 850 deler, forteller Choueib Firas Ibrahim, som er ekspert på det sumeriske riket.

– Vi har klart å sette sammen to tredeler av bitene, sier han.

Linjer og skrift

Noen av bitene er satt sammen ved hjelp av skrift eller linjer som viser hvor de passer sammen.

– Vi kunne lese inskripsjonene og klarte dermed å sette dem riktig sammen, forklarer Ibrahim.

Andre stykker, som verken har linjer eller skrift, er vanskeligere å sette sammen, legger han til.

Ett år etter at irakiske styrker hadde gjenvunnet kontrollen over Mosul, mottok museet en hastebevilgning for å kunne starte restaureringsarbeidet. Blant andre Den internasjonale alliansen for beskyttelse av kulturarv i konfliktområder (ALIPH) finansierer arbeidet.

Det har vært mange hindringer og forsinkelser – ikke minst på grunn av pandemien. Men nå mener museumsdirektør Zaid Ghazi Saadallah at restaureringsarbeidet vil kunne være ferdig innen fem år.

Svært mange gjenstander vil likevel mangle. Både fordi de ikke har latt seg gjenskape og fordi mange ble fjernet og solgt. Det vil henge plakater på veggene som beskriver de tapte gjenstandene.

– De fleste gjenstandene ble jo ødelagt eller plyndret, sier Saadallah.

Mange ødeleggelser og plyndring

Kulturminner i Irak har i mange tiår blitt plyndret, og antikviteter solgt og smuglet ut av landet. Problemet ble spesielt stort etter den USA-ledede invasjonen i 2003. IS’ frammarsj gjorde ikke situasjonen bedre.

Den nåværende regjeringen har lovet å prioritere å få stjålne kunstgjenstander tilbake til landet og restaurere historiske steder. De får støtte utenfra.

Franske Louvre har i tre år gitt 20 personer i oppgave å hjelpe restaureringsarbeidet, forteller Ariane Thomas, direktør for Louvres avdeling for antikviteter fra det nære Østen.

Nå vil innsatsen reduseres, men fortsatt vil sju franske eksperter veilede og hjelpe irakere i restaureringsarbeidet i Mosul.

Vil vise fram resultatet

Når arbeidet er fullført, vil det bli holdt en nettutstilling for å vise fram resultatet.

– Vi sa at med tid, penger og kunnskap ville vi kunne gjenskape selv de mest skadde kunstgjenstandene. Og vi vil vise fram at vi hadde rett. Kunstverk som ble fullstendig ødelagt, har begynt å ta form igjen, sier Thomas.

I tillegg til fagstøtte fra Louvre bistår også Washingtons Smithsonian Institution med eksperthjelp. World Monuments Fund i New York deltar i restaureringen av selve bygningen.