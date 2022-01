Desmond Tutu gravlegges i dag. Ville ha den billigste kisten

I KØ: folk står i kø for å hedre Desmond Tutu, som blir gravlagt lørdag 1. nyttårsdag. (Jerome Delay/AP)

Det er Tutu selv som har planlagt seremonien, og han ønsket at den skulle ha et beskjedent preg. – Ikke noe overdådig pengebruk bestemte han, i følge hans stiftelse.

