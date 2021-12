Forsinkelser etter hackerangrep gjorde at en del abonnenter ikke fikk dagens papiravis

– Hvis vi snakker om å komme fullstendig tilbake til der vi var før angrepet, vil det ta tid. Vi tar opp systemene fortløpende, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag, ifølge NTB.

Amedia opplyser på sin nettside at det kan ta tid før situasjonen er tilbake til normalen, selv om Amedia klarte å få trykket avisene for 31. desember.

Kundeservice er for øyeblikket overbelastet, så det kan være vanskelig å nå frem på telefon.

At avisene ikke kom fram, er en følgefeil av dataangrepet mot Amedia, som trykker Vårt Land i flere deler av landet. Det har skapt forsinkelser, som igjen forrykker distribusjonen av avisen ut til abonnentene.

– Vi beklager at våre abonnenter i noen deler av landet ikke har fått papiravisen i dag. Det jobbes fortsatt med å få ut papiravis der dette er mulig, sier politisk redaktør Berit Aalborg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!