Kirkeklokkene ringer for Desmond Tutu

Med Bibelen i hånden var han en av de fremste lederne i kampen mot raseskilleregimet i Sør-Afrika. I 1984 ble han belønnet med Nobels fredspris for sin ikkevoldelige kamp for de svartes rettigheter.

Det er planlagt flere arrangement denne uken for å hedre Tutu. Erkebiskopens begravelse finner sted første nyttårsdag i St. George-katedralen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!