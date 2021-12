Israel vil bygge flere bosetninger på Golanhøydene

Israel har etablert drøyt 30 bosetninger i området, der det nå bor rundt 20.000 bosettere. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at okkupasjonen og bosetningene er ulovlige.

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, som ble okkupert av Israel i 1967 og senere annektert.

Bennett viste til at USAs president Joe Biden ikke har gjort tegn til å ville omgjøre forgjengeren Donald Trumps anerkjennelse av Golanhøydene som israelsk område.

Søndag presenterte Bennett planen under et regjeringsmøte som ble holdt i den israelske bosetningen Mevo Hama på Golanhøydene.

