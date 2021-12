Paven beklager tragedier i Jemen og Syria

– La oss se til Irak, der man fortsatt sliter med å komme seg på fote etter en langvarig konflikt. La oss lytte til barnas gråt i Jemen, der en enorm tragedie, oversett av alle, har pågått i stillhet i årevis og forårsaker død hver eneste dag, sa paven i sin Urbi et Orbi-tale.

Urbi et Orbi er latin og betyr «for byen og for verden».

– La oss sende tankene til befolkningen i Syria, som i over ti år har levd med en krig som har ført til mange ofre og et utallig antall fordrevne personer, sa paven i sin tradisjonelle juledagstale lørdag.

Paven brukte også talen på å advare mot eskalering i konflikten i Ukraina, og han tok seg tid til å snakke om koronapandemien.

– I denne tiden med pandemi er vår evne til å ha sosiale forhold blitt satt på prøve. Det er økende tendens til at man trekker seg tilbake. Og på internasjonalt nivå er det risiko for å unngå dialog. Likevel er det kun denne veien som kan føre til en løsning på konflikter og til varige fordeler for alle, sa pave Frans.

(©NTB)