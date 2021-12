FN kutter i mathjelpen til krigsherjede Jemen

– Fra januar vil åtte millioner mennesker motta reduserte matrasjoner, sier FN-organisasjonen som ble tildelt Nobels fredspris i fjor.

Fem millioner som står i umiddelbar fare for å rammes av hungersnød, vil ifølge WFP beholde en full matvarerasjon.

WFP opplyser at de er i ferd med å gå tom for penger og advarer om økende sult i det krigsherjede landet.

– Hver gang vi reduserer mengden mat, vet vi at flere mennesker som fra før er sultne og har usikker mattilgang, vil slutte seg til de millioner som allerede sulter, sier WFPs Midtøsten og Afrika-direktør Corinne Fleischer i en uttalelse onsdag.

– Men desperate tider krever desperate tiltak, og vi er nødt til å tyne våre begrensede ressurser og prioritere – ved å fokusere på dem som er i den mest kritiske tilstanden, sier Fleischer.

WFP sier at organisasjonen trenger drøyt 7 milliarder kroner for å fortsette å hjelpe de mest sårbare i Jemen til og med mai neste år. Ytterligere 17,5 milliarder kroner er nødvendig for å fortsette leveransene av mathjelp i 2022 til familier som står på randen av hungersnød i Jemen.

Jemen er rasert av krigen som har herjet mellom de lokale houthi-opprørerne og den Saudi-Arabia-støttede regjeringen siden 2014.

Kampene har krevd titusenvis menneskeliv, drevet millioner på flukt og ført til at 80 prosent av befolkningen er avhengig av hjelp utenfra. Millioner av sivile trues av sult.