COVID-DØDSFALL: Et oversiktsbilde fra gravplassen Yastrebkovskoe utenfor Moskva viser det enorme antallet av nye graver etter krisedøgn med koronadødsfall. Myndighetene rapporterte i oktober inn over 36.339 nye smittede og mer enn tusen dødsfall i døgnet. Flere etterspør nå muligheten for at flere vaksinefabrikker får lage koronavaksiner. (Dmitry Serebryakov/AP)