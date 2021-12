Vatikanet etterforsker overgrepsanklager mot 251 spanske prester

En talsmann for samarbeidsorganet opplyser til nyhetsbyrået AFP at Vatikanet siden 2001 har tatt imot 220 anklager om seksuelle overgrep.

Avisen skriver at Vatikanets etterforskning «savner sidestykke i Spania». Vatikanet har ikke bekreftet at en etterforskning er åpnet.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!