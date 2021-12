Hadde selv fosterforeldre - gir 10 millioner kroner til barn og unge i fosterhjem

– Det er talenter og ressurser i alle, og økonomien skal ikke være en stopper. Det er noe av det giveren har sagt til oss, sier Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.

KAJA-FONDET: – Fondet erstatter ikke det offentliges ansvar, men skal være det ekstra som virkelig kan bistå til at noen kan utvikle talent og sin livsmestring, sier Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. (Privat)





Giveren tok selv kontakt, og gir nå ti millioner kroner som skal gå til barn og unge i fosterhjem, enten de fortsatt bor hos fosterforeldre eller har flyttet for seg selv.

Nå oppretter Norsk Fosterhjemsforening et fond som kalles Kaja-fondet, og det er avkastningen som blir gitt til barn og unge som søker.

Fosterhjemmene gir barna mye, og de kommunale barneverntjenestene dekker også en del aktiviteter. Likevel ser foreningen at det kan skorte på penger til aktiviteter som en viktig hobby, en idrett eller interesse som barnet har talent for, eller det å ta førerkort. Det kan også være spesielle skoleopplegg som koster ekstra.

– Dette er ting som kunne gjøre en forskjell for det barnet eller den ungdommen, sier Granaas.

Livsmestring

Fondet har som formål å «bidra til å hjelpe barn og ungdom som er plassert i fosterhjem til å oppnå bedre livsmestring og oppnåelse av sitt potensiale som trygge voksenpersoner».

Giveren ønsker å være anonym, men er kjent for Norsk Fosterhjemsforening. Ifølge foreningen er dette en person som er samfunnsengasjert, og selv har opplevd å være alene og måtte stå på egne bein. Personen ble evakuert under 2. verdenskrig til en ukjent del av familien på Vestlandet, og ble møtt av omsorg kjærlighet der. Dette betydde mye for giverens eget liv og utvikling.

Personen er opptatt av at hvert barn har noen ressurser i seg, og at de må møtes med respekt for å få utviklet selvtillit og egne evner. Da kan økonomi noen ganger være en stopper.

Navnet på fondet, Kaja, er inspirert av giverens livshistorie, men er ikke giverens navn.

– En drøm

Granaas er svært glad for gaven.

– Å få en slik gave er veldig uvanlig. Det er sånt som som alle organisasjoner drømmer om, og spesielt vi som jobber med de sårbare gruppene. Dette er barn og unge som har fått en tøff start på livet, men som likevel er vanlige barn og unge, sier Granaas.

Hvor mye penger som kan deles ut hvert år, kommer an på avkastningen. Fondet skal forvaltes av Vertu kapitalforvaltning.

Som hovedregel kan det søkes om beløp fra 500 til 10.000 kroner. Søknaden kan sendes av barneverntjeneste, skole, helsetjeneste eller tilbudet det søkes penger til. For å søke, må fosterhjemmet være medlem i Norsk Fosterhjemsforening. I løpet av 2022 blir det opprettet en egen søkerportal.

Granaas oppfordrer andre som ønsker å bidra til fondet, til å ta kontakt. Norsk Fosterhjemsforening kan formidle kontakt mellom nye bidragsytere og giveren.

– Vi ønsker at dette fondet skal vokse og bli et fond som kanskje flere, både bemidlede folk og du og jeg har lyst til å gi penger til.

Norsk Fosterhjemsforening

Over 3.400 fosterhjem er medlem av Norsk Fosterhjemsforening.

Foreningen jobber for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

